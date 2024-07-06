T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/238 Esas 02/07/2024
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi'nde davacı Mehmet Nuri Ertürk tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen N40-D-21-C paftasında kayıtlı 11.248,96 m2'lik taşınmaz ve aynı paftada kayıtlı 879,20 m2'lik taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02057229
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