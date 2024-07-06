SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 00:01 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 08:01
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 08:01

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/238 Esas 02/07/2024

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi'nde davacı Mehmet Nuri Ertürk tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen N40-D-21-C paftasında kayıtlı 11.248,96 m2'lik taşınmaz ve aynı paftada kayıtlı 879,20 m2'lik taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02057229

#ilan.gov.tr

SON DAKİKA