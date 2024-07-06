T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/35 Esas 04/07/2024 İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde (N39C-25-C) davacı İsmail Polat tarafından 20 yılı aşkın süredir kullanıldığı iddia edilen 9497.17 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02057222
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