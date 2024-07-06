T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/46 Esas 26/06/2024

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. AileMahkemesi,

Davalı RİM ELHASAN, Ahmed ve Fatin kızı, 1999 doğumlu, 566.....578 TC kimlik numaralı, Dumlupınar Mah. 89071 Nolu Sk. No:19 Şahinbey/ GAZİANTEP adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı MOHAMAD ELHASAN tarafından davalı RİM ELHASAN aleyhine mahkememize açılan Velayetin Kaldırılması davasının açık yargılaması sırasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine,ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318 maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunuda belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunduğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, kararın adresi meçhul olan davalı RİM ELHASAN'a ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02057024

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