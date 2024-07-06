T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/304 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle Aydın ili İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan, 229 ada 1 parselin doğusunda, 230 ada 1 parselin batısında, 204 ada 2 parselin güneyinde, kuzeyi yol olan taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713/4 ve 5. Maddeler uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Davacı Bilgileri: Davalı Bilgileri:Dava:
Maşallah GÜNDOĞDU (36887011396) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Tapu İptali ve
BAŞKANLIĞI Tescil (Zilyetliğe
İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dayalı)
İNCİRLİOVA MALİYE HAZİNESİ
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.28/03/2024
Basın No: ILN02057593
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