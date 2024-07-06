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AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 00:02 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 00:04
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 00:04

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/304 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle Aydın ili İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan, 229 ada 1 parselin doğusunda, 230 ada 1 parselin batısında, 204 ada 2 parselin güneyinde, kuzeyi yol olan taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713/4 ve 5. Maddeler uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Davacı Bilgileri: Davalı Bilgileri:Dava:

Maşallah GÜNDOĞDU (36887011396) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Tapu İptali ve

BAŞKANLIĞI Tescil (Zilyetliğe

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dayalı)

İNCİRLİOVA MALİYE HAZİNESİ

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.28/03/2024

Basın No: ILN02057593

#ilan.gov.tr

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