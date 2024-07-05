T.C.

SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/350 Esas 01/07/2024

Konu : müzekkere

T.C.SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

VE BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Emcelli Mah.Eski Emcelli Yolu No:36 sarıgöl/Manisa adresinde,16985570674 TC.Kimlik noluGÜRCAN BAŞKURT'UN terekesinin Sarıgöl Sulh HukukHukuk Mahkemesinin 14/06/2022 tarih ve 2022/350 Esas sayılı tensip kararı ileile iflas hükümlerine göre tasfiyesine , Memurluğumuzcada ,tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği.İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur İLGİLİ KİŞİ : GÜRCAN BAŞKURT - 40723796132 Emcelli Mah. Eski Emcelli Yolu Sk.No: 36 Sarıgöl/ MANİSAMANİSA ili, SARIGÖL ilçesi, EMCELLİ mah/köy, 19 Cilt, 61 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve SANİYE oğlu/kızı, 06/02/1960 dogumlu,

Basın No: ILN02056773

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