T.C. KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 1987/88 Esas

DAVALILAR: AZİZE AKSÜNGER Bahçeli evler mahellesi, 1623 sokak, No:17/4 Merkez/ BATMAN

LAMİA BAKSI, Örensı Köyü, Kozluk/ BATMAN

Davacı , Kozluk Mal müdürlüğü İle Davalılar , Abdullatif İsen, Afife Çiftçi, Ahmet Baksı, Amine Baycan, Aydın İsen, Ayhan İsen, Ayşe Küçük parmak, Ayşe Yeşim Göçmen, Azize Aksünger, Azize İsen, Azize İsen, Bazige Geylani, Burhan İsen, Burkay İsen, Davut İsen, Edip Baksi, Elif İsen, Emrah Gökmen, Enes İsen, Eyüp Enes Göçmen, Fadime İsen, Fahriye Söyüncü, Fatime İsen Özel, Ferhan Söyüncü, Fikriye İsen, Gülenay Tüzün, Güler Pak, Gülhan Gökmen, Halis İsen, Hamsa İsen, Hatice İsen, Hava İsen, Heyhan Söyüncü, Huliya İsen, Hülya İsen, Hülya Oturmak, İdris İsen, Kadriye İsen, Kadriye Onatlı, Kenan İsen, Kenan İsen, Lamia Baksi, Lebip İsen, Leyla İsen, Leyla Lale, Lütfi Baksı, Maruf İsen, Maruf İsen, Mehmet İsen, Mehmet Emin Göçmen, Mehmet Emin İsen, Mehmet Emin İsen, Mehmet Salih İsen, Mehves İsen, Melek Bakan, Menderes İsen, Menice Bakan, Menice Bakan, Meral Kandan, Mesut İsen, Muharrem Söyüncü, Muhittin İsen, Muhittin İsen, Muhyettin İsen, Murat İsen, Müzeyyen İsen, Nazife İsen, Nazime İsen, Nazime İsen, Nejla Bilecen, Nezahat İsen, Nezahat Tüzün, Nurhan Bakan, Nurten Bakan, Nurten İsen, Ömer İsen, Özlem İsen, Perihan Selma Göçmen, Reşat Söyüncü, Rıdvan Söyüncü, Saadet İsen, Sara Hacer Koç, Sebiha İsen, Selva Baksi, Serhat İsen, Servet İsen, Sevda Kineş, Sinan İsen, Songül İsen, Songül İsen, Songül Söyüncü, Süleyman İsen, Süphi İsen, Süphiye İsen, Şefik İsen, Şefika İsen, Şehmuz Pak, Şehnaz Ece, Şengül İsen, Şeyma İsen, Şükran Baksi, Umit İsen, Ümit İsen, Veysi İsen, Veysi İsen, Yakup Göçmen, Yakup İsen, Yılmaz Söyüncü, Yusuf İsen, Zekiye Ceylan, Ziya İsen, Zühra İsen, Zümrete Kandan Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Tapu İptali Ve Tescil Davası Nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/09/2024 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/06/2024

Basın No: ILN02057268

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