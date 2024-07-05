T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1449 Esas 07/02/2024 Konu : 2. gaiplik ilanı(2. İLAN)

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN DUYURULUR

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN ile Davalı, HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cambaziye Mah, 346 pafta, 1334 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz maliki Genco oğlu Dimitri'nin gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cambaziye Mahallesi, 346 pafta, 1334 ada, 12 parsel, 68,50 m² sahalı, iki dükkanı olan ev vasıflı Mustafa Çavuş Vakfından taşınmazın 1/2 tapu hissesi sahibi olan, gaipliği istenilen Genco oğlu Dimitri hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1449 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. Kez ilan olunur.

Basın No: ILN02056866

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