Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/61 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/61 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1322 Ada, 5 Parsel, B Blok, 2. Bodrum Kat, 24 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Dükkan Nitelikli Taşınmaz.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Anıt Sokak, Efeler Sitesi, B Blok, No:17B Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 220,10m²

Arsa Payı : 550/20400

İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam, Bina Yüksekliği: 24,50m Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 10.440.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında intifa ve irtifak hakkı kaydı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02057444

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