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T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/1001 Esas

DAVALI : HASAN ALİ GÖNCÜ Sağlık Mah. 29 Ekim Cad. No:19 İç Kapı No:3Anamur/ MERSİN

DURUŞMA GÜNÜ: 12/11/2024 günü saat: 10:15

Mahkememizin 2017/1001esas sayılı dosyasında; Davalı Ahmet Arif Göncü 09/03/2023 tarihli dilekçesi ile mahkememiz ilamının hüküm kısmında dava konusu taşınmazın bağımsız bölüm numarasının yazılmadığını belirtmesi üzerine Mahkememizce resen dosya ele alındı, incelendi ; dava dilekçesinde dava konusu taşınmaz olarak Saray mahallesi 142 ada 11 parsel 1.kat 1.nolu bağımsız bölümün belirtildiği, yargılamanın iş bu taşınmaza göre yapıldığı ancak mahkememiz 01/09/2020 tarihli ilamının hüküm kısmında "Mersin ili Anamur ilçesi Saray mahallesi 142 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığın açık artırma satış suretiyle giderilmesine," şeklinde hüküm kurulduğu görülmekle mahkememizce resen HMK'nun 304.maddesi gereğince dosya resen incelenmiştir.

42055440172 TC kimlik numaralı davalı HASAN ALİ GÖNCÜ'nün Uyap sistemine kayıtlı yurtiçi ikametgah adresi ve yurt dışı ikametgah adresine yapılan tebligatların iade geldiğinden, Hmk 304. Maddesi gereğince hükmün tashihi talebinin, tensip zabtı veduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317. Maddesi uyarınca hükmün tashihi talebine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde ilk itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde itirazlarını sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde itirazları ileri süremeyeceğiniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gereklihazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizhususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02056994

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