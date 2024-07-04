T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI : HAKAN YILDIRIM

Davacı Ali TOSUN tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve yurt dışı adresinize çıkarılan tebligat evrakından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/11/2024 günü saat: 09.35'deduruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK 147 ve 320 Maddeleri gereğince ön inceleme sonunda tahkikat ve sözlü yargılama için gün verileceği sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.