T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/216 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü

ADA NO : 108

PARSEL NO : 139

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 90,9 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : TURGAY DEMİR-44341509976

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/216 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/06/2024

Basın No: ILN02054528

#ilan.gov.tr