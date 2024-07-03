T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/216 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü
ADA NO : 108
PARSEL NO : 139
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 90,9 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : TURGAY DEMİR-44341509976
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/216 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/06/2024
Basın No: ILN02054528
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