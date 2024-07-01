T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2022/46 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Köyü, Karaköy Mevkii, 245 Parsel

Yüzölçümü : 29.700 m2

Kıymeti : 5.940.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Kayaarası Mevkii, 187 Ada 100 Parsel

Yüzölçümü : 41.729,91 m2

Kıymeti : 1.251.897,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 11.01.2019 tarih, 749 yevmiye ve "Teiaş Genel Müdürlüğü lehine 1944,54 m2 irtifak hakkı tesis edilmiştir."

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Kayaarası Mevkii, 193 Ada 23 Parsel

Yüzölçümü : 536,10 m2

Kıymeti : 107.220,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Kayaarası Mevkii, 193 Ada 34 Parsel

Yüzölçümü : 522,21 m2

Kıymeti : 104.442,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Kayaarası Mevkii, 193 Ada 57 Parsel

Yüzölçümü : 867,47 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 173.494,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Sarıyazı Mevkii, 196 Ada 45 Parsel

Yüzölçümü : 2.354,31 m2

Kıymeti : 706.293,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:10

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 250 Ada 32 Parsel

Yüzölçümü : 8.637,39 m2

Kıymeti : 1.727.478,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:20

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 250 Ada 35 Parsel

Yüzölçümü : 9.681,52 m2

Kıymeti : 1.936.304,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 253 Ada 20 Parsel

Yüzölçümü : 4.692,47 m2

Kıymeti : 938.494,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 24.06.1971 tarih, 2238 yevmiye numaralı ve "4753 Sayılı Kanun Gereğince Takyiditlidir" açıklamalı.

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye numaralı "Parsel Akhisar Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:40

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 253 Ada 22 Parsel

Yüzölçümü : 7.980,89 m2

Kıymeti : 1.596.178,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 24.06.1971 tarih, 2238 yevmiye numaralı ve "4753 Sayılı Kanun Gereğince Takyiditlidir" açıklamalı.

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye numaralı "Parsel Akhisar Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:50

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 253 Ada 25 Parsel

Yüzölçümü : 4.524,29 m2

Kıymeti : 904.858,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1- 03.12.2018 tarih, 30973 yevmiye numaralı ve "Teiaş Genel Müdürlüğü lehine 241,37 m2 irtifak hakkı tesis edilmiştir." açıklamalı.

2- 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye numaralı "Parsel Akhisar Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Devecik Mevkii, 266 Ada 19 Parsel

Yüzölçümü : 20.953,97 m2

Kıymeti : 4.190.674,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 21.06.2023 tarih, 27642 yevmiye numaralı "Parsel Akhisar Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 12:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 12:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:10

13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Köyiçi Mevkii, 339 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 735,95 m2

Kıymeti : 735.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:30

14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Akhisar Köyü, Köyiçi Mevkii, 340 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 893,83 m2

Kıymeti : 893.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02053043

#ilan.gov.tr