T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Hafize Yıldız, İbrahim Yıldız ve Meliha Yıldız vekili tarafından Davalı Recep YILDIZ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası ile ilgili olarak;

Davalı İbrahim ve Havva' dan olma 01/11/1978 Karaman D.lu 73627029006 T.C. Kimlik numaralı Recep YILDIZ' ın bütün aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligata karar verildiği,

Dava konusu edilen ;

1- Karaman ili merkez çeltek Mahallesi 3088 Ada 7 Parsel,

2-Karaman ili merkez Burhan Köyü 175 Ada 84 Parsel ,175 Ada 99 , 177 Ada 12 Parsel, 177 Ada 14 Parsel, 177 Ada 16 Parseller,

3-Karaman ili merkez Erenkavak Köyü 303 Ada 3 Parsel, 200 Ada,28 Parsel, 221 Ada 28 Parsel, 221 Ada 57 Parsel,221 Ada 97 Parsel , 304 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların( Muris Muvazaası Nedeniyle ) tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına hisseleri oranında tesciline ilişkin dava açılmış olup, işbu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesinin masrafları ile mahkememize bildirmeniz , bildirmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağınız , davacılar ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız HMK 186 uyarınca tahkikatın bittiği celsede aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği, bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.