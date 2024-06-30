İLAN SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Dosya No : 2023/53 Ort.Gid.Satış

HİSSEDARLAR : 1- BÜLENT MERMUTLU (T.C 27388882332) 2-ERGÜL MERMUTLU (TC. 27406881736)Davacı SelimŞİRİN ile Davalılar , Bülent Mermutlu ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonunda ;Dava konusu Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Tokatlı Köyü, 226 ada, 4 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umumarasında açık arttırma yolu ile satılarakgiderilmesine karar verilmiştir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, TOKATLI Mahalle/Köy, 226 Ada, 4 Parsel, ...

Adresi : Tokatlı Köyü /Safranbolu / KARABÜK

Yüzölçümü : 1.343,02 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taks: 0,25, Kaks: 1,00, Ayrık Nizam 4 Kat, Hmax: 12.50 yapılaşma koşullarına sahip olup, konut sahası içerisinde yer almaktadır

Kıymeti : 8.064.245,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:33

Davalılar Bülent Mermutlu ve Ergül Mermutlu'nun tebligata yarar adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilip tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca satışına karar verilen taşınmazın özellikleri, adresi, yüzölçümü, imar durumu , kıymeti, kdv oranı, 1.artırma ve 2.artırma tarihleri yukarıda açıkca belirtilmiş olup,7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve yukarıda T.C.Kimlik numaraları yazılı hissedarların kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri,aksi taktirde diğer işlemlere yokluklarında devam olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur 24/06/2024

Basın No: ILN02053064

#ilan.gov.tr