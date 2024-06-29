T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/326

KARAR NO : 2024/209

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02.04.2024 tarihli ilamı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-A maddesi gereğince 10 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilen Recep ve Sevgi oğlu 01.11.1999 Büyükorhan/BURSA doğumlu, NUTFİ ORUÇ tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK'nın 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-A maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZAELANDIRILMASINA,Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı gereğince TCK nın 52/1-a, c, d, e maddelerinin UYGULANMASINA,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık NUTFİ ORUÇ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.06.2024

Basın No: ILN02052791

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