İLAN

T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1131 Esas

DAVACI : Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

DAVALILAR : HAMZA ALİ YILDIRIM Yenice Mah. Kuştepe Sk. Demirkaya Plaza No:1 Daire:47 Çorlu/ TEKİRDAĞ

MEHMET YILDIRIM Muratdede Mah. 390 Sk No:16 Kat:1 Daire:1 Merkezefendi/ DENİZLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca mahallesi, 165 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1.846,24 m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescilinin talep edildiği, yapılan keşif neticesinde alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin 335.989,59 TL olarak belirlendiği, bilirkişi raporuna HMK 281 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02048996

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