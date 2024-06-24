T.C.

AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/484 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar VEYİS KESER, NAVRUZE KESER, HASAN ÇAYBAŞI aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi Karkın 190 ada 57 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02040886

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