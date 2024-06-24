T.C.
AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/484 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar VEYİS KESER, NAVRUZE KESER, HASAN ÇAYBAŞI aleyhine dava konusu Aksaray ili Merkez ilçesi Karkın 190 ada 57 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN02040886
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