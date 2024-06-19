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T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1100 Esas

DURUŞMA GÜNÜ : 15/10/2024

DURUŞMA SAATİ : 11:00

DURUŞMA YERİ : EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI : HAKKI DEĞİRMENCİOĞLU Şirinyer Mh 337 Sk. Kapı No: 52 Daire No: 2 - Buca/İzmir Buca/ İZMİR

Altınkum Mahallesi Akdeniz Caddesi 3927 Sokak Etaş Sitesi Edremit/BALIKESİR

Fazlıbey Cad. Kızılkeçili Köyü No:13 Edremit/Balıkesir

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Tarafların müştereken maliki bulundukları Balıkesir İli Edremit İlçesi Kızılkeçili Mah. 395 Ada 9 Parselde kain; Kızılkeçiliköyü Mah. Fazılbey Cad. Dış Kapı No:13 Edremit/ BALIKESİR taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin diğer hissedar olan davalı tarafa tahmil edilmesi talebiyle dava açılmış olup, tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından hakkında gazete ilanı karar verilmiş olan davalı; Hasan ve Fethiye oğlu, 26/04/1981 doğumlu, HAKKI DEĞİRMENCİOĞLU'nun;

" HMK. 317. maddesi gereği, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 318 ve129/2 maddeleri gereği, ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tüm delillerini ve cevaplarını açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan belgeleri asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaları ve adresleriyle birlikte tanık dahil tüm delillerini ibraz etmeniz, aksi halde delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı ve HMK. 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın muvafakatı olmadan iddia ve savunmasının genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve duruşmaya geçerli mazeret bildirmeksizin bizzat hazır bulunmadığı ve bir vekil (Avukat) ile de temsil edilmediği taktirde, yargılamaya gıyabında devam olunacağı ve karar verileceği" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02048981

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