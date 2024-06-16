T.C.

ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/711 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Hakkari ili Hakkari Merkez ilçesi, Durankaya Mah. 12 cilt, 61 hanede kayıtlı olan Halil ve Hanife'den olma, 18/04/1991 doğumlu, CÜNEYT KUNYAR' dan 2014 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;Yukarıda kimliği yazılı 2014 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen CÜNEYT KUNYAR' ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2024/711 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02048899

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