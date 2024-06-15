İLAN

T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/481 Esas

DAVALI : IRYNA HEDERYM Tekin Sk. Turhan Apt. No:24 D:14 Kağıthane Kağıthane/ İSTANBUL

Davalının bilinen adresine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden çekişmeli boşanma dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu ve 21/10/2022 ve 20/03/2023 tarihli duruşma tutanaklarının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı NİHAT BAŞLI tarafından davalı IRYNA HEDERYM aleyhine Boşanma davası açılmış olup; HMK 122. Maddesi gereği tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesini HMK 127. ve 129. Maddelerine uygun olarak iki suret halinde ibraz etmesi HMK 121-129. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiği belgeleri cevap dilekçesine eklemesi, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi, getirtilmesi gereken delilleri için takdiren 1.450 TL delil avansını yatırması dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/06/2024

Basın No: ILN02050191

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