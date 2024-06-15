T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/242 Esas

İLAN

Davacı, MÜZEYYEN ATMACA ile Davalı, SELAHATTİN ATMACA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Tuncay ve Dilek'ten olma, 09/11/1992 doğumlu, 27859732722 T.C. Kimlik Numaralı, SELAHATTİN ATMACA'ya tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; 4 yıllık evli olduğunu, 3 yaşında bir çocuğu olduğunu, davalının hiçbir işte çalışmadığını, eve bakmadığını, kendisini aldattığını, kendisine şiddet uyguladığını, davalının kendisinin belini kırdığını, bu nedenle Okmeydanı Hastanesinde tedavi gördüğünü, davalının 1.5 senedir Yağmur adında bir kadınla birlikte yaşadığını, evliliğin huzur kaynağı olmaktan çıktığını, adeta bunalıma sürüklediğini, kendisinin herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenlerle; adli yardım talebinin kabulüne, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine, küçük için aylık 3.000 TL nafaka bağlanmasına karar verilmesine talep ve dava etmiş olduğu,6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesinin SELAHATTİN ATMACA'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02049124

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