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T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/879

Davacı Koçerler İnş. San.Tic. A.Ş. vekili tarafından davalılar S.S. Antalya Yeni Hava İş Kooperatifi ve diğer davalılar aleyhine açılan alacak davasında;

Mahkememizden verilen 18/11/2022 tarih ve 2018/855 Esas 2022/688 Karar sayılı kararının Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 08/12/2023 tarih ve 2023/2416 Esas- 2023/1846 Karar sayılı ilamıyla ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiş olup duruşmanın 20/09/2024 günü saat 11:05'a bırakılmasına tensiben karar verilmiş olup işbu karar ilamı ve duruşma gününün davalı Songül Ekici'ye ilanen tebliğ olunur.27/05/2024

Basın No: ILN02049267

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