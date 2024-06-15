İLAN

T.C.

AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/338 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLLER: Av. DİLEK GÜNER ÇELİK - [35626-96264-11423] UETS

DAVALI : MEHMET YILMAZ-28090037706

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Amasya İli,Merkez ilçesi,Kayabaşı Köyü 110 ada 13 parsel numarada kayıtlı davalılara ait taşınmazın 193,29 m2 kısmı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun "4650 sayılı yasanın 5.md. değişik" 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil ve terkinine, ödeme esnasında tapu kaydındaki haciz, ipotek v.b hakların kararda gösterilmesi ve 2945 sayılı yasanın 31/b maddesi gereğincetaşınmazın devrinin önlenmesi için Tapu Kaydına TEDBİR konulmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talepli dava açmış olduğu davaya karşı "Kamulaştırma Kanununun 10/3-h maddesi gereğince cevap süresinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün olmakla, ayrıca 2942 sayılı Kanununun 14 maddesi uyarınca iş bu davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde "kamulaştırma İşlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı adli yargı düzeltim davası açabileceğiniz hususu tebliğ, İhtar ve ilanen olunur.

Yapılan keşif neticesinde; teknik bilirkişi heyeti; Amasya Merkez İlçesi Karasenir köyünde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karayolu Kamulaştırmasına konu olan parsellerin yukarıda detaylı olarak izah edildiği ve yapılan hesaplamalar sonucu Takdir Mahkemenizin olmak üzere Kamulaştırma Bedeli ve hissedarlarına düşen oranlar ekte tablo halinde gösterilmiştir. 110/13 parsel için Toplam Kamulaştırma Bedeli 99.711,55 TL olarak hesaplanmıştır.

Fen bilirkişisi: Dava konusu olan Kayabaşı Köyü 110 ada 13 parsel nolu taşınmaza ait beraberimde getirmiş olduğum ölçekli kadastro paftasını Mahkeme heyetinizle birlikte gezerek ve görerek zemine aplike ettim. Zeminle aynen çakıştığını ve keşfin doğru parsel üzerinde yapıldığını tespit ettim. Yapılan keşif ve dosya inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar maddeler halinde tespit edilmiştir. Buna göre; 1- Dava konusu Kayabaşı Köyü 110 ada 13 parsel nolu taşınmaz evvelce tapuda Tarla vasfı ve 6163,99 m² yüzölçümü ile davalı adına 110 ada 2 nolu parsel olarak kayıtlı iken, Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma işlemi için 07.11.2018 tarih ve 16746 nolu yevmiye ile ifraz edilerek, 5999,22 m² yüzölçümüne haiz Tarla vasıflı 110 ada 12 nolu parsel ve 164,77 m² yüzölçümüne haiz Yol vasıflı 110 ada 13 nolu parsellerin oluştuğu belirlenmiştir. Amasya Kadastro Müdürlüğünce 2020 yılında yapılan 22-a yenileme çalışmaları sonrasında, 110 ada 12 nolu parselin yüzölçümü 6557,44 m² olarak ve 110 ada 13 nolu parselin yüzölçümü ise 193,29 m² olarak güncellenmiştir. Dava konusu 110 ada 13 nolu parsel tapuda, Yol vasfı, 193,29 m² yüzölçümü ile Hilmi kızı Zeynep TALAŞ ve müşterekleri adına kayıtlıdır. 2- Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden (Çorum-Merzifon) Ayrımı-Mecitözü- (Amasya-Turhal) Ayrımı İl Yolunun Km: 38+700,00-42+633,45 – Km: 54+719,61-61+380,00 arasında yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için kamulaştırmaya ihtiyaç duyulan taşınmaz mallardan; Kayabaşı Köyü 110 ada 13 nolu parselin tamamını kapsadığı ve yüz ölçümünün 193,29 m² olduğu belirlenmiştir. 3- Dava konusu 110 ada 13 parsel nolu taşınmazın yerleşim yerlerine olan kuş uçuşu mesafeleri yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir. a- Kayabaşı Köy Merkezi : 0,37 km b- Amasya Valiliği : 11,69 km c- Amasya Sanayi Sitesi : 3,61 km d- Amasya Organize Sanayi Sitesi : 9,07 km'dir.

Bilirkişi raporlarında tespit edilen hususlar hakkında; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar, tebliğ ve ilan olunur.

Dava dosyasının duruşma Günü: 17/09/2024 günü saat: 10:18'de olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02049467

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