T.C. SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/129 Esas Konu : İLAN METNİ
İLAN
Davacı, AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , Davalılar , AHMET ASLAN, AYDIN ASLAN, DÖNDÜ BAŞBINAR, FARUK BAŞBINAR, FUAT BAŞBINAR, HALİL BAŞBINAR, HATİCE ASLAN, SEVİM BAŞBINAR, SULTAN ASLAN, YETER ASLAN, ZAYİDE KARAKOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) davası nedeniyle; SANDIKLI İLÇESİ KARKINKÖYÜ 111 ADA 81PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 1.269,78 METREKARELİK KISMININ KAMULAŞTIRILMASINA;
KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMADIĞI VE DAVALILAR AULAŞILAMADIĞINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İLE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ İLE YUKARIDAESAS NUMARASI BELİRTİLEN DAVA AÇILMIŞTIR.
KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02046976
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