T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2023/109 Esas 30/04/2024
MEHMET SALİH ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FAYSAL ÇETİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 18062890644
ADI SOYADI : FAYSAL ÇETİN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 25/10/1983
DOĞUM YERİ : KOZLUK
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02048546
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