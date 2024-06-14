T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO : 2023/2 Tereke
HAKİM : Meryem Kübra KARACA 216309
KATİP : Bahar KARABULUT 288483
MİRAS BIRAKAN/(LAR) : AHMET ERCAN -
TALEP EDEN/(LAR) : ELMALI T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ -
MİRASÇI/(LAR) : ATİLLA ERCAN -
EKATERİNA ERCAN -
SELÇUK ERCAN - Torbalı Mah. Metropolis Bulvarı No:96Torbalı/ İZMİR
DAVA : Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli)
DAVA TARİHİ : 29/03/2023
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Mirasçılardan Atilla Ercan, Ekaterina Ercan, Selçuk Ercanadresi itibariyle talimat yazılmasına,
2-Müteveffa ve mirasçılarının nüfus kayıtlarının dosya arasına alınmasına,
3-Müteveffaya ait 207,54 TL'nin ZiraatBankası Kovancılar/ Elazığ hesabına yatırıldığına ilişkin düzenlenen hesap cüzdanıdosya arasına alınmasına, (Alındı)
Yargılamanın 09/10/2023 günü saat 10:35'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 23/06/2023
Basın No: ILN02047659
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