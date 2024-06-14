T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1213 Esas

KARAR NO : 2022/427

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2022 tarihli ilamı ile 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Beyrammohammad ve Beyrambeybey 21/01/1987 doğumlu, SEDIGHEH KALTEH ve Lazgı ve Khaial oğlu, 20/10/1990 doğumlu, HOSSEIN SAADATVASHGHANDKANLOU adresleri tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 28.05.2024

Basın No: ILN02048248

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