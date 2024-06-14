T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/1075 Esas

KARAR NO : 2022/519

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/03/2022 tarihli ilamı ile 3 AY 10 GÜN HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Douadi ve Koko 24/01/1971 doğumlu, ZAID MEZHOUD adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024

Basın No: ILN02048228

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