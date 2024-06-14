T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas No: 2021/827-Ceza Dava Dosyası Karar No: 2023/462 İ L A N

Dolandırıcılık suçundan, Veysel ve Nafiye oğlu, 25/07/1983 doğumlu, sanık Cengiz Ataoğlu hakkında yapılan yargılama sonucunda, dolandırıcılık suçu sabit görülmekle, 5237 sayılı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince neticeten 2 yıl hapis ve 400,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık CENGİZ ATAOĞLU'na tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02048605

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