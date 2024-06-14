T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N DOSYA NO : 2021/38 Esas KARAR NO : 2024/213 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 30/01/2024 tarih ve 2021/38 Esas 2024/213 Karar sayılı ilamı ile hakkında 5607 Sayılı Kanunun 3/18, 3/10, 3/5 maddeleri gereğince 40-TL ADLİ PARA CEZASI ve TCK 51 maddesi gereğince ERTELİ 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına ve karar tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilen Muhammed ve Ayyuş oğlu, 1956 SURİYE doğumlu, Suriye uyruklu HALLUM MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen gerekçeli karar ve karara karşı temyiz yoluna başvuran Katılan Adana Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Şinasi Demirci tarafından sunulan temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.06.2024

Basın No: ILN02048595

#ilan.gov.tr