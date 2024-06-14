İLAN ELAZIĞ ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/183

Davacı , AZİZ ALATAY ile Davalılar , AYDINCIK KÖYÜ TÜZEL KİŞLİĞİ, ELAZIĞ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aydıncık Köyü 1116 nolu parselin komşusu A harfi ile gösterilen taşınmazı davacı Aziz Alatay'ın yirmi yılı aşkın süreden beri malik sıfatıyla kullanıldığını, bu nedenle malik sıfatıyla tasarrufu altında bulundurduğundan ilgili dava konusu taşınmaz hakkında tescil davası açmış olup, bu taşınmazlar yönünden herhangi bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize ait 2024/183 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK'nun 713/4 mad.gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02048560

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