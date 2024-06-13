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ÖDEME EMRİ
|TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
|TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
|MÜKELLEFİN
|Adı Soyadı (Unvanı)
|:
|Ayser Bilişim İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
|Adresi
|:
|Fulya Mah.Büyükdere Cd.Quasar K:13 No:76 D:1302 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
|TC Kimlik No:
|:
|1230500706
|ÖDEME EMRİNİN
|Dönemi
|Türü
|Miktarı (TL)
|Vadesi
|2018
|Bandrol İdari Para Cezası
|4.858.475,94
|15 Gün
|TOPLAM
|4.858.475,94
|İtiraz Süresi
|:
|Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
|İtiraz Mercii
|:
|İSTANBUL İdare Mahkemeleridir.
|Ödeme Emrinin Dayanağı :
|06.03.2024 tarihli E.873987 sayılı ihbarname. (06.03.2024 tarihinde ilanen tebliğ edilen)
|Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
|Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
|Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
Basın No: ILN02047031
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