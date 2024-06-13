T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarının tensip ara kararları gereğince,

Mahkememizin 2023/669 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalılar FADİME ŞİMŞEK ve CEMİLE ÇALIŞIR aleyhine Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Çalışlar Mahellesi 101/24 Parselde Kayıtlı 21,22m²'lik kısmı için;

Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 'na karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.