T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/109 Esas 30/04/2024

MEHMET SALİH ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FAYSAL ÇETİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 18062890644

ADI SOYADI : FAYSAL ÇETİN

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 25/10/1983

DOĞUM YERİ : KOZLUK

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02048546

#ilan.gov.tr