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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 14 Haziran 2024, 00:04
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 14 Haziran 2024, 00:04

T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2023/2 Tereke

HAKİM : Meryem Kübra KARACA 216309

KATİP : Bahar KARABULUT 288483

MİRAS BIRAKAN/(LAR) : AHMET ERCAN -

TALEP EDEN/(LAR) : ELMALI T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ -

MİRASÇI/(LAR) : ATİLLA ERCAN -

EKATERİNA ERCAN -

SELÇUK ERCAN - Torbalı Mah. Metropolis Bulvarı No:96Torbalı/ İZMİR

DAVA : Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli)

DAVA TARİHİ : 29/03/2023

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Mirasçılardan Atilla Ercan, Ekaterina Ercan, Selçuk Ercanadresi itibariyle talimat yazılmasına,

2-Müteveffa ve mirasçılarının nüfus kayıtlarının dosya arasına alınmasına,

3-Müteveffaya ait 207,54 TL'nin ZiraatBankası Kovancılar/ Elazığ hesabına yatırıldığına ilişkin düzenlenen hesap cüzdanıdosya arasına alınmasına, (Alındı)

Yargılamanın 09/10/2023 günü saat 10:35'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 23/06/2023

Basın No: ILN02047659

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