İLAN T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30 Esas

DAVALI : ADEM KESKİN Şakir ve Adle oğlu Mardin 05/02/1972 doğumlu

Yamanlar Mah. 7353 Sk. No:4 Bayraklı/ İZMİR

Davacı SILTANİ KESKİN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçe ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalıdan uzun zamandan beri haber alamadığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02048778

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