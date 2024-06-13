İ L A N T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ESAS SAYISI : 2020/325 Esas

DAHİLİ DAVALI ALİ COŞKUNER Davacı , DEVLET SU İŞ.GEN.MÜD ile Davalılar , AHMET AVCI, ALİ COŞKUNER, BAYRAM COŞKUNER, FATMA EROL, HAYRİYE AVCI, HURİ ERKAN, MEHMET ARICI, MEHMET AVCI, MEHMET AVCI, MERYEM ÇIRLAK, MUSA AVCI, MUSTAFA ARICI, MUSTAFA AVCI, MUSTAFA COŞKUNER, NEVZAT COŞKUNER, ŞENGÜL TOPAL, ÜMMÜ KARA, ZELİHA SAYAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;DAHİLİ DAVALI Ali COŞKUNER'in yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar evrakı tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

Basın No: ILN02048221

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