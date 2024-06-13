Örnek No:55*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2023/398 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/398 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Subaşı Mahallesi, Sulanlık Mevkii, 139 Ada, 7 Parsel, 3409,80m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 1920/2560 Hissesi satışa çıkarılmış olmakla alınan bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz mahalle yerleşik alanı dışında kalmakta olup kuş uçumu Subaşı mahalle merkezine 900metre mesafededir. Kuzeydoğu yönünde kadastral yola cephesi vardır. Yassıören-Subaşı-Çatalca bölünmüş yoluna 25metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde fen bilirkişisince hazırlanan 6,70m2 büyüklüğünde betonarme basit bir yapı bulunmaktadır. Alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip 14-18 yaşlarında 85 adet Servi ağaç, 16-21 yaşlarında 55 adet çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların bakımsız oldukları tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 3.409,80 m2 Hisse: 1920/2560

Kıymeti : 10.275.438,30 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

İmar Durumu: 19.05.2013 tasdik tarihli Subaşı ve Oklalı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar durumu tanzim edilememektedir. Bahse konu parsel için kayıtlı bir yapı ruhsat dosyası bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 11:42

12/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02048850

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