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TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 00:02 Güncelleme 13 Haziran 2024, 00:02
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 00:02

ÖDEME EMRİ
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜKELLEFİN
Adı Soyadı (Unvanı) : Ayser Bilişim İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Fulya Mah.Büyükdere Cd.Quasar K:13 No:76 D:1302 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
TC Kimlik No: : 1230500706
ÖDEME EMRİNİN
Dönemi Türü Miktarı (TL) Vadesi
2018 Bandrol İdari Para Cezası 4.858.475,94 15 Gün
TOPLAM 4.858.475,94
İtiraz Süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
İtiraz Mercii : İSTANBUL İdare Mahkemeleridir.
Ödeme Emrinin Dayanağı : 06.03.2024 tarihli E.873987 sayılı ihbarname. (06.03.2024 tarihinde ilanen tebliğ edilen)
Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75

Basın No: ILN02047031

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