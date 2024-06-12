ÇÖP KONTEYNERİ İLE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TAMİR VE BAKIM MALZEMESİ ALIM İŞİ
SİLİVRİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇÖP KONTEYNERİ İLE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TAMİR VE BAKIM MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/768515
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|SİLİVRİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124442047 - 2127288290
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|ÇÖP KONTEYNERİ İLE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TAMİR VE BAKIM MALZEMESİ ALIM İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|150 adet 770 lt Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteyneri ve 9 kalem Konteyner Tamir ve Bakım Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde olan ve Selimpaşa mahallesinde bulunana idaremize ait depoya teslim edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|*Çöp konteynerleri ve diğer malzemelerin tamamı ilçemiz hudutları dahilindeki Selimpaşa mahallesinde bulunana idaremize ait depoya sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir. *İdare tarafından Şartnameye uygun olmayan mal/malzemenin tespit edilmesi halinde yüklenici tarafından söz konusu malların 10 gün içinde şartnameye uygun mal/malzeme ile değişimi gerçekleştirilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|27.06.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Serbest Bölge Faaliyet Belgesi
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi
|4.3.2.
|4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
|TS EN 12532
TS EN 840-3
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02046233
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