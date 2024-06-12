T.C.KAYSERİ16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/376

DAVACI : K.H. MÜŞTEKİ-SANIK :ISRA SAVVAŞ, Velid ve Hannadi kızı, 15/03/1995 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.SUÇ : Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 16/10/2023

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasındamüşteki sanık ISRA SAVVAŞhakkında 5237 sayılı TCK'nun 86/2-2, 125/1,53 maddelei gereğince BYU uygulanmasınakarar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle iddianame, ihtarat, tensip zaptının müşteki sanığa tebliğ edilemediğinden; 1-)7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iddianame, ihtarat ve tensip zaptının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-)İlan tarihinden itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle mahkememize beyanda bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02046865

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