T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/358 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Zonguldakili,Çaycuma ilçesi, Velioğlu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
487-577-590-647-675
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|HALİL CİNLER
|ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
Basın No: ILN02046929
#ilan.gov.tr