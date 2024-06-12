İ L A N

T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/627 Esas

Konu : HIZIR OĞLU AZİZ

İLAN METNİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileBURSA DEFTERDARI KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, 6641 ada, 1 parsel hissedarlarından Hızır Oğlu Aziz ile ilgili olarak Bursa Defterdarlığının Kayyımlık görevinin sona erdirilmesine, şahsın mirası ile adına Akbank Bursa Şubesinde açılan hesapta mevcut bulunan paraların hazineye gelir kayıt edilmek üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün hesabına intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiş olup, Hızır oğlu Aziz'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02000049

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