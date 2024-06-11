T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 38 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 74,55 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 111.825,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 37 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 309,73 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 464.595,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2484 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 105,4 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 474.300,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:24

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2484 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 117,77 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 570.789,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:34 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2484 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 186,05 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 837.225,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:44 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:44 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2480 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 3.990,9 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 2.075.268,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:54 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:54 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:54

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 36 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.275,5 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 2.296.350,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:04

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2484 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 175,93 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 2.534.399,50 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:14 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:14

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 40 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.339,53 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 2.689.107,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:24 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:24 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:24

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 43 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.358,31 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 2.940.451,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:34 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:34 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:34

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 39 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.919,28 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 3.214.848,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:44 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:44 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:44

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mah. 2470 Ada 99 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 6.115,55 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 3.302.397,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:54 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:54 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:54

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 33 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.673,46 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 3.346.920,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 12:04 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 12:04

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 27 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.452,93 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 3.924.325,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 12:14

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 28 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.925,18 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 4.980.950,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:24 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 12:24 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 12:24

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 34 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 3.986,92 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 7.488.456,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:31

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Pınar Mah. 2498 Ada 42 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 4.093,23 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 9.807.900,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:52 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:52 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:52

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Reşadiye Mah. 2490 Ada 24 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 2.934,18 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 12.028.720,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:02 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:02

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Reşadiye Mah. 2490 Ada 97 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 1.804,14 m2 İmar Durumu :E- satış sistemine ekli bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 13.578.780,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:12 Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:12 Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 07/06/2024

Basın No: ILN02046280

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