T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/883 Esas

KARAR NO :

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Kazım ŞAHİN hakkında açılan davada müşteki Meırav AHARON (Sami kızı Dina'dan olma, 1971 doğumlu.)'a "CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde beyanlarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi ve ayrıca duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ihtar olunur." ihtaratlı tebligat tebliğ edilememiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.10.06.2024

Basın No: ILN02046909

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