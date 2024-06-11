T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/746 Esas

KARAR NO : 2024/229

Bina içindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan Ebubekir Gülümser hakkında verilen gerekçeli karar, sanığın istinaf dilekçesi ile sanık müdafiinin istinaf dilekçesi müştekiler Sharıfbekovıch ve Hilola oğlu, 2002 Özbekistan doğ. KHAYYOM ABDURAKHIMOV, Raja Karam ve Bakhtan Maı oğlu, 1953 Pakistan doğ. MULAZIM HUSSAIN TASNIM, Bakhromjon ve Gülçehrexon kızı, 1999 Özbekistan doğumlu OBIDOVA NOZIMAKHON tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 10.06.2024

Basın No: ILN02046804

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