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ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 00:02 Güncelleme 12 Haziran 2024, 00:02
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 12 Haziran 2024, 00:02

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/358 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Zonguldakili,Çaycuma ilçesi, Velioğlu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:

487-577-590-647-675

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
HALİL CİNLER ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02046929

#ilan.gov.tr

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