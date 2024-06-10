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T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/217 Esas 20/05/2024 URLA MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesinde bulunan 65 ada 75 (yeni 4463 ada, 105 parsel) parsel numaralı taşınmazın maliki İsmail oğlu Hasan isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 24/09/2024 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.20/05/2024

GAİP : İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesinde bulunan 65 ada 75 (yeni 4463 ada, 105 parsel) parsel numaralı taşınmazın maliki İsmail oğlu Hasan

Basın No: ILN02045320

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