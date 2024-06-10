T.C. TUZLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/12 Esas

DAVALI :Güllüzar YAZAN

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yazımız ekinde gönderilen duruşma zaptı ve dava dilekçesinin ihtar edileceği hususu, HMK. 147/2 maddesi gereğince 30/10/2024 günü, saat 09:30 belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024

DAVALI: GÜLLÜZAR YAZAN, 59599529980 T.C. Kimlik Numaralı, 07/05/1945 doğumlu, Ortabucak nüfusuna kayıtlı.

Basın No: ILN02046012

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