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T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

MERSİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/140,KARAR NO : 2023/382

SANIK : NEBİ ARPA, MEHMET ŞERİF ve TÜRKAN oğlu, 01/01/1996 SUR doğumlu, DİYARBAKIR,

KAYAPINAR mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Katılan Sanık Nebi Arpa hakkında Mahkememizin 28/09/2023 tarih, 2020/140 esas ve 2023/382 karar sayılı ilamı ile Basit Yaralama suçundan ÜÇ AY 22 GÜN HAPİS CAZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ve müşteki sanığın istinaf dilekçesinin tebliği sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararMersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 15 gün süre ile kalacak şekilde asılmıştır.

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı istinaf edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN02045659

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